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Россиянам предрекли отказ от идеи покупки вторичного жилья

Глава ИРН Репченко: рост ставок по ипотеке приведет к оттоку спроса с рынка готового жилья
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Фото: Константин Кококшкин / Globallookpress.com

Затянувшаяся борьба российского Центробанка с инфляцией возвращает ипотечные ставки к давно забытым двузначным уровням. Выиграют от этого новостройки, куда устремится спрос с вторичного рынка, полагает глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) Олег Репченко. Его мнение опубликовано на сайте ИРН.

Как отмечает эксперт, для рынка недвижимости жесткая денежно-кредитная политика ЦБ (в частности, повышение ключевой ставки) означает высокие ставки по ипотеке. «По факту, в некоторых банках ставки на покупку готового жилья уже превысили десять процентов годовых, (...) это психологический порог для классического заемщика-покупателя квартиры на "вторичке"», — указывает Репченко.

Рост ставок приведет к оттоку спроса с «вторички» на первичный рынок жилья, предрекает аналитик. Для покупателей новостроек по-прежнему действуют государственные ипотечные программы, поэтому многие откажутся от идеи покупки готовых квартир. Кроме того, застройщики запускают собственные кредитные программы для покупателей (ипотеку с субсидируемой ставкой, без первого взноса, рассрочку).

«Вторичный рынок лишен таких преимуществ — там нет ни государственных ипотечных программ (и слава богу), ни субсидируемых самими участниками рынка ставок, — подчеркивает Репченко. — А так как цены на вторичное жилье раздуты не меньше, чем на первичное, покупатели при прочих равных будут выбирать новостройки — там хотя бы ипотека дешевле».

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра готового жилья в Москве за год к ноябрю 2021-го выросла на 20 процентов, до 270 тысяч рублей (без учета стоимости элитных квартир).

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