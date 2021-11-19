Москве предрекли обвал спроса на квартиры

«Агентство инвестиций в недвижимость»: спрос на низколиквидное жилье в Москве упадет

Повышение ипотечной ставки сделает фактически невозможной покупку жилья в Москве для россиян, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». В итоге спрос на низколиквидное и самое дешевое столичное жилье обвалится, полагают специалисты.

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«Аудитория таких квартир зависит от ипотеки, и сейчас из-за повышения ставок им будет все сложнее рассчитывать на покупку», — поясняют они. Эксперты допускают падение цен на самое доступное жилье. «Возможно, это будет скрытое снижение стоимости за счет торга в момент подписания договора купли-продажи», — предрекают они.

В «Агентстве инвестиций в недвижимость» полагают, что в обозримом будущем инвесторы не вернутся на рынок новостроек, взамен они предпочтут вкладываться во вторичное жилье. «Инвесторам по-прежнему интереснее купить "вторичку". Такая же ситуация и с обычными покупателями, которым интереснее купить именно готовое жилье», — констатируют специалисты.

Ранее стало известно, что вторичная недвижимость продолжает дорожать во всех городах-миллионниках России, кроме Москвы, — там цены с лета перестали увеличиваться. Максимальный рост стоимости «вторички» зафиксирован в Казани, Нижнем Новгороде и Воронеже.