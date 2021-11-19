Раскрыты масштабы роста цен на вторичное жилье в Москве

Est-a-Tet: средняя стоимость вторичного жилья в Москве за год выросла на 20 процентов

Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в Москве за год к ноябрю 2021-го выросла на 20 процентов, до 270 тысяч рублей (без учета стоимости элитных квартир). Масштабы роста цен на «вторичку» ТАСС раскрыла директор офиса продаж вторичной недвижимости агентства Est-a-Tet Юлия Дымова.

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Как отметила эксперт, спрос оказывает давление на стоимость недвижимости, и до конца 2021 года будет наблюдаться стабильный рост цен на квартиры. Ценники могут вырасти как минимум на величину инфляции, уточнила Дымова.

Председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова в свою очередь рассказала, что качественные и редкие квартиры растут в цене заметно быстрее, чем обычные. В период падения рынка их стоимость почти не снижается, подчеркнула специалист.

«У вторичного рынка [жилья] сейчас больше потенциал роста (чем у первичного — прим. «Ленты.ру»), — констатировала Доброхотова. — Дорожать еще весь следующий год наверняка смогут себе позволить наиболее интересные предложения из вторых рук, менее ликвидные будут полностью зависимы от цен на новостройки».

Ранее участники рынка недвижимости заявили, что средний уровень цен на вторичную недвижимость в России уже весьма высок и не соответствует финансовым возможностям многих потенциальных покупателей. Но обвала ценников никто из них не пообещал.