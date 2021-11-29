Арестован уговаривавший детектива избить и подкинуть жене наркотики россиянин

В Челябинске арестован 42-летний россиянин, уговаривавший частного детектива расправиться с женой. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает Znak.com.

По данным издания, мужчина решился на месть после того, как от него вместе с детьми ушла супруга, местонахождение которой он не знал. Россиянин обратился в интернете к частному детективу и предложил за 50 тысяч рублей найти его жену, избить ее и подкинуть наркотики. После этого заказчик преступления собирался отобрать у женщины детей.

Однако частный сыщик вместо того, чтобы принять заказ, сообщил обо всем в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 105 («Подстрекательство убийства по найму») УК РФ.

25 ноября сообщалось, что в Волгоградской области 42-летнему россиянину дали 12 лет колонии за убийство 17-летней возлюбленной из ревности.

