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42-летнему россиянину дали 12 лет колонии за убийство 17-летней возлюбленной

В Волгограде 42-летнего Амазаспа Григоряна осудили на 12 лет за убийство 17-летней девушки
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Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Волгоградский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 42-летнего жителя Волгограда Амазаспа Григоряна за убийство 17-летней местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по статьям 105 («Убийство»), 126 («Похищение человека»), 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества»), 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») УК РФ. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

По данным следствия, в ночь на 17 августа 2020 года, между Григоряном и его юной возлюбленной произошла ссора. По словам подруги потерпевшей, в тот вечер они втроем катались на машине, принадлежащей Григоряну. Причиной конфликта во время поездки стала ревность. Мужчина вывез девушку в лес недалеко от города Михайловка, избил и задушил ремнем.

Тело Григорян спрятал, а подруге погибшей, ставшей свидетельницей убийства, пригрозил расправой, если она обратится в полицию.

Спрятанное тело пропавшей девушки полицейские нашли спустя неделю, после чего подруга жертвы раскрыла сотрудникам правоохранительных органов подробности случившегося.

Впервые Григорян похитил возлюбленную 26 мая 2020 года, сообщает «Комсомольская правда. Волгоград». Уже тогда она хотела с ним расстаться, но он категорически возражал против этого. Мужчина отвез девушку в промзону и избивал ее до тех пор, пока она не согласилась восстановить отношения с ним.

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