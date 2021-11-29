Россиянам назвали альтернативные способы заработать на недвижимости

На российский рынок жилья приходит стагнация, квартиры теряют инвестиционную привлекательность — как для покупки, так и для сдачи в аренду, говорится в статье, опубликованной на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН). Эксперты ИРН назвали пять альтернативных инвестиционных инструментов, позволяющих заработать на квадратных метрах.

Первый способ извлечь выгоду из недвижимости — сдавать ее в аренду посуточно. Доходность такого бизнеса составляет 10-15 процентов, если заниматься всем самостоятельно. Если нанять брокера, доходность снизится до 7-12 процентов, подсчитали в ИРН. Порог входа в эту деятельность в Москве — от 12-15 миллионов рублей за бюджетное жилье в центре Москвы и прилегающих к нему районах.

Материалы по теме Скиньте денег. На рынке жилья в Москве началась массовая распродажа квартир. Как их купить дешевле? Почти даром. Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?

Второй вариант — вложиться в сервисные апартаменты и апарт-отели. Доходность составит 8-11 процентов годовых, порог входа в Москве — от девяти миллионов рублей. Еще одна схема — покупать коммерческие площади на первых этажах новостроек для последующей сдачи в аренду. В этом сегменте доходность достигает 12 процентов, порог входа в Москве — от 13 миллионов рублей, в Новой Москве — от 10 миллионов. «Коммерческие площади на первых этажах дороже, чем квартиры, но в целом бюджет сопоставим, а доходность в 1,5-2 раза выше, чем при сдаче в аренду жилья», — отмечают аналитики.

Также эксперты посоветовали россиянам вкладываться в мини-форматы — небольшие офисы и склады. Доходность от сдачи в аренду таких площадей может достигать 20 процентов, порог входа (в Москве) — от пяти миллионов рублей. Последний вариант — закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Порог входа здесь самый низкий — от 5000 рублей, доходность — до 40 процентов. «Этот инструмент позволяет частным инвесторам вложиться в крупные качественные активы. Например, за миллион рублей можно стать совладельцем логистического центра OZON», — указывают в ИРН.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года объем инвестиций в недвижимость России составил 93 миллиарда рублей (один миллиард евро) — неизвестные потратили на объекты в разных регионах страны почти на треть больше, чем в том же периоде 2020-го.