Неизвестные рекордно потратились на недвижимость в России

В третьем квартале 2021 года объем инвестиций в недвижимость России составил 93 миллиарда рублей (1 миллиард евро) — неизвестные потратили на объекты в разных регионах страны почти на треть больше, чем в том же периоде 2020-го, следует из материалов консалтинговой компании CBRE, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

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По итогам девяти месяцев текущего года вложения в российскую недвижимость достигли 281 миллиардов рублей (3,2 миллиарда евро) — это рекордный показатель за всю историю отечественного рынка, отмечают эксперты.

Наибольшая доля инвестиций — 46 процентов — в третьем квартале пришлась на сегмент жилой недвижимости. В общей сложности вложения в участки под жилое строительство достигли 42,6 миллиарда рублей (0,5 миллиарда евро). 29 процентов инвестиций было направлено в складской сегмент, 20 процентов — в сегмент офисной недвижимости. На торговые объекты инвесторы за июль-сентябрь потратили 5 процентов от общего объема инвестиций (или 4,4 миллиарда рублей).

«Исходя из текущей динамики, объем инвестиций в недвижимость России за 2021 год может превзойти предыдущие пиковые значения 2016-го и 2017 годов, когда годовые вложения достигали 305 миллиардов рублей, — предрекают аналитики. — Согласно нашей оценке, объем инвестиций по итогам 2021-го может составить порядка 350–390 миллиардов рублей. Это станет рекордным результатом за всю историю современного рынка России».

Ранее аналитики заявили, что в 2022 году в мире ожидается рекордный объем вложенного в недвижимость трансграничного капитала. Важнейшим направлением для инвестиций станут США, на которые придется около 44,1 миллиарда долларов вложенных средств. Были названы и другие ключевые рынки для покупки недвижимости в 2022-м: это Великобритания (38 миллиардов долларов) и Германия (18,9 миллиарда).