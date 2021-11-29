Россияне установили новый рекорд

Банки в России установили новый рекорд по объему выданных ипотечных кредитов, которых с января по октябрь россияне взяли на 4,28 триллиона рублей. Такие подсчеты приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ), сообщает РИА Новости.

Такой объем кредитования превышает не только результаты всего 2020 года (4,27 триллиона), но и показатели за все предыдущие года. Количество выданных в 2021 году кредитов на ипотеку оказалось на 12 процентов больше, чем за тот же период 2020 года. Объем кредитования вырос на 31 процент. При этом в октябре темпы роста кредитования замедлились: россияне взяли 145 тысяч кредитов на ипотеку, общая сумма которых составила 440 миллиардов рублей. Количество кредитов оказалось на 4 процента ниже сентябрьских показателей и на 29 процентов ниже результатов октября 2020 года. Объем предоставленных средств снизился на 16 процентов в годовом выражении.

Полная стоимость ипотечного кредита в октябре выросла на 0,1 процентного пункта — до 9,3 процента годовых. Сильнее всего сократилось количество выданных кредитов в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Жители Алтайского края, Чувашии и Воронежской области стали брать кредиты на 36 процентов реже, а жители Москвы — на 35 процентов.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович объяснил, что снижение количества выданных кредитов может быть связано с быстрым ростом стоимости квадратного метра и увеличением ставок по ипотечному кредитованию. При этом он отметил, что показатели 2021 года все равно остаются рекордными как в количественном выражении, так и по объему средств. Эксперт также сообщил, что увеличение объема ипотечного кредитования обусловлено ростом средней суммы, которую берут в долг граждане.

Ипотечные ставки в крупнейших российских банках выросли из-за повышения ключевой ставки. Центральный банк резко поднял ключевую ставку 22 ноября до 7,5 процента годовых, чтобы сдержать рост цен. Вслед за решением регулятора выросли ставки и по вкладам, и по кредитам. Полная стоимость кредита с начала 2021 года выросла на 0,7 процентного пункта.