В России подорожала ипотека

Крупные российские банки повысили ипотечные ставки по базовым программам в среднем на 0,4-1 процентный пункт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные банков и маркетингового агентства Marcs.

В ноябре ипотечные ставки подняли такие банки, как ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк и Райффайзенбанк. С 15 ноября ипотека для клиентов ВТБ стала на 0,7 процентного пункта дороже — ставка составит 9 процентов. Сбербанк повысил ставки до 8,8 процента (плюс 0,4 процентных пункта) по ипотеке на новостройки и до 9,1 процента (плюс 0,6 процентных пункта) по ипотеке на вторичное жилье. Ипотека на готовое жилье подорожала с 8,1 процента до 8,7 процента. В Россельхозбанке ставки по базовым программам на первичную недвижимость выросли на 0,7-0,9 процентных пункта, а на вторичную — на 0,45-0,7 процентных пункта. Райффайзенбанк повысил ставки по ипотеке на 0,4-1 процентный пункт.

Согласно информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), полная стоимость ипотеки (процентная ставка плюс иные обязательные платежи) с начала 2021 года по сентябрь в среднем выросла на 0,6 процентных пункта — до 9,2 процента. При этом ставки по льготной ипотеке с господдержкой остались на прежнем уровне, а у некоторых банков даже снизились. Согласно данным ДОМ.РФ, по программе «Семейная ипотека» ставки опустились на 0,14 процентных пункта — до 4,83 процента, а по «Льготной ипотеке» на 0,02 процента — до 5,97 процента.

В ВТБ отметили, что рост ставок по базовым программам связан с резким изменением ключевой ставки, а также с возможностью ее дальнейшего повышения. Центральный банк поднял ключевую ставку до 7,5 процента годовых 22 октября. Также регулятор не исключает, что снова повысит ее. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что повышение ставки не противоречит доступности ипотеки в России. Она отметила, что ставки по ипотечным кредитам выросли намного меньше, чем ключевая ставка.

Ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ставок банками сказалось на интересе россиян к недвижимости. Спрос на новостройки в третьем квартале 2021 года упал на 10 процентов. Тем не менее эксперты считают снижение спроса незначительным и отмечают, что интерес к рынку первичной недвижимости помогают сохранять льготные программы самих застройщиков.