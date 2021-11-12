Россияне стали меньше интересоваться новостройками

Спрос на новостройки в третьем квартале 2021 года упал на 10 процентов

Россияне стали меньше интересоваться покупкой новостроек. К таким выводам пришли эксперты Циан, исследование которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Спрос на жилье в новостройках в третьем квартале 2021 года упал на 10 процентов. При этом эксперты отмечают, что снижение спроса является незначительным. Пересмотр программы льготной ипотеки не привел к резкому падению количества сделок по покупке квартир в новостройках. Число заключенных договоров долевого участия по России снизилось до 209,4 тысячи, в то время как в предыдущий квартал их количество составило 232,8 тысячи. Во втором квартале наблюдался повышенный спрос из-за предстоящего пересмотра программы льготного кредитования. При этом количество заключенных договоров в третьем квартале превышает показатели первого квартала 2021 года (189,7 тысячи).

Несмотря на общее падение спроса, россияне продолжают скупать недвижимость на юге. Относительного второго квартала количество сделок увеличилось на четверть. Именно на этот регион приходится около 15 процентов всех заключенных сделок на первичном рынке по России. По этому показателю Южный федеральный округ уступает только Центральному (38 процентов). Среди всех регионов округа 65 процентов договоров пришлось на Краснодарский край.

Избежать серьезного падения спроса на рынке удалось благодаря программам застройщиков. «Интерес к первичному рынку сохранится и с «обнулением» льготной ипотеки, во многом это заслуга самих застройщиков, которые разрабатывают собственные субсидированные программы, разработанные совместно с банками», — рассказал руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов.

Ранее в ноябре аналитики ЦБ рассказали, что ужесточение условий выдачи займов сдержит процесс роста рынка, несмотря на льготные программы. Ожидается, что в ближайшем полугодии банки начнут ужесточать правила ипотечного кредитования из-за повышения ключевой ставки. Согласно прогнозам аналитиков, ипотека станет менее привлекательной для россиян.