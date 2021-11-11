России предрекли новый виток роста цен на новостройки

Московские застройщики предрекли новый виток роста цен на жилье в новых домах. Дальнейшее подорожание квартир эксперты связывают с резким скачком стоимости строительных материалов — в особенности металла. Об этом пишет РИА Новости.

В Минпромторге заявили, что цены на металл для возведения зданий с 1 октября выросли на 15-40 процентов, а с начала года — на 25-80 процентов. По оценкам девелопера «А101», на арматуру приходится от 15 до 20 процентов себестоимости новостройки, поэтому изменения на рынке недвижимости будут ощутимыми. «Увеличение расходной части не просто приводит к повышению цен на жилье — оно препятствует их снижению при изменении конъюнктуры рынка», — пояснил директор по закупкам застройщика Георгий Криницын.

В группе компаний «Основа» согласились с точкой зрения Криницына и отметили, что подорожали все без исключения стройматериалы. Источники из ГК ФСК уточнили, что предсказывать динамику цен на жилье по одному критерию некорректно — на нее влияют и другие факторы, такие как продолжающийся дефицит рабочей силы.

Чтобы урегулировать ценовой вопрос, Минпромторг предложил сформировать план потребности застройщиков в арматуре на ближайшие пять лет. Однако девелоперы заявили, что смогут назвать лишь приблизительный объем и хотели бы иметь возможность корректировать показатели на протяжении строительства.

Ранее эксперты спрогнозировали, что стоимость квартир в новостройках вырастет на фоне продления правительством программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Заявленный объем льготного кредитования может сократить предложение на первичном рынке жилья и поднять цены на объекты.