Семьи с одним ребенком в Москве скупили квартиры в ипотеку

Ефимов: каждый второй кредит по семейной ипотеке приходится на семью с одним ребенком

За период с июля по сентябрь 2021 года каждый второй кредит на жилье, выданный в рамках программы «Семейная ипотека», был оформлен супругами с одним ребенком. Об этом газете «Ведомости» рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В указанный период на семьи с одним ребенком пришлось 52 процента кредитов по льготной программе — 980 из 1,9 тысячи договоров. Квартиры в ипотеку также скупили и родители двоих детей — 644 кредита или 33 процента от общего числа. На семьи с тремя детьми пришлось 235 кредитов, что соответствует показателю в 12 процентов. 85 кредитов на жилье (4 процента от общего числа) оформили родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

По словам заммэра, подобная динамика объясняется тем, что в июле 2021 года льготную программу распространили на семьи с одним ребенком. Согласно статистическим данным, таких семей почти в два раз больше, чем родителей, которые воспитывают двое и более детей.

В августе 2021 года правительство продлило льготную программу «Семейная ипотека» до 31 декабря 2023 года. Семьям предоставили возможность дальше получать кредиты на покупку жилья или строительство индивидуального дома по сниженной ставке — до 6 процентов годовых.