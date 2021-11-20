Больше половины россиян захотели взять ипотеку

Больше половины россиян хотят взять ипотеку, почти треть из них рассчитывают уложиться в три-пять миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование платформы залогового кредитования Online-Ipoteka.

Согласно опросу, ипотечный кредит планируют взять 52 процента респондентов. Порядка 31 процента опрошенных задумываются о такой возможности, но пока не определились с планами. Еще 17 процентов россиян не рассматривают возможность взять ипотеку.

Среди тех, кто планирует приобрести жилье в кредит, 27 процентов намерены сделать это в течение ближайшего года, около 36 процентов — в ближайшие два-три года, а еще 29 процентов — в течение пяти лет. Еще восемь процентов опрошенных затруднились назвать сроки.

32 процента будущих ипотечников рассчитывают на кредит в размере от трех до пяти миллионов рублей, а еще 31 процент респондентов — от пяти до десяти миллионов рублей. Более 10 миллионов рублей кредитных средств на покупку жилья планируют взять 21 процент россиян, сумму в пределах трех миллионов рублей — только 16 процентов участников опроса.

Среди тех, кто вообще не планирует брать ипотеку, треть назвала основным препятствием для этого низкий доход, каждый четвертый признался в наличии нескольких кредитов, 23 процента опрошенных пожаловались на высокие цены на жилье, еще 22 процента заявили о страхе потерять источник дохода. Около 16 процентов россиян считают ипотечные ставки слишком высокими, а 12 процентов и вовсе предпочитают не брать кредиты.

Опрос проводился в ноябре, в нем приняли участие 4200 совершеннолетних россиян из всех регионов страны. На некоторые вопросы респонденты могли дать несколько вариантов ответа и предложить свой ответ.

Ранее исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» показало, что средний размер ипотеки в России в октябре вырос на 4,5 процента в сравнении с предыдущим месяцем и теперь составляет 3,74 миллиона рублей. Основными причинами такого роста названы подорожание недвижимости и снижение доли «инвестиционных» квартир. Ипотеку в октябре брали чуть реже, количество снизилось на 1,6 процента, до 58 тысяч ссуд.