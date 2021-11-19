Названа минимальная ставка по ипотеке в Москве

В октябре 2021-го в Москве количество сделок на рынке вторичного жилья, заключенных с привлечением ипотечных кредитов, составило 52 процента — на 10 процентов меньше, чем месяцем ранее, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», переданных «Ленте.ру».

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По данным аналитиков, минимальная ставка по ипотеке в Московском регионе в октябре опустилась до 3,6 процента. Заемщик прибрел однокомнатную квартиру в Москве за 8,7 миллиона рублей. Кредитные средства составили 2 миллиона рублей, срок кредитования — 10 лет.

В «МИЭЛЬ» назвали и максимальную ставку в октябре — 13 процентов. Ипотечный кредит также был оформлен для покупки квартиры в Москве. Стоимость лота — 8,5 миллиона рублей, из них 5,7 миллиона — средства банка. Срок кредитования — 25 лет.

Традиционно лидерами по выдаче ипотечных кредитов в Московском регионе стали Сбербанк и ВТБ. Средняя сумма ипотеки в Москве в октябре достигла 7,6 миллиона рублей, в области — 4,7 миллиона, подсчитали эксперты.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя ставка по ипотечным кредитам в России зафиксирована в Севастополе, при этом за сентябрь 2021-го она снизилась с 8,77 до 8,7 процента. Наиболее дешевыми с точки зрения стоимости ипотеки признаны регионы Дальневосточного федерального округа.

