Россиянам раскрыли способ уменьшить выплаты по ипотеке

Россияне, которые взяли ипотечный кредит три–четыре года назад под 12-13 процентов годовых, могут рефинансировать его — сейчас ставка составляет около 9 процентов. Нюансы этого способа уменьшения выплат раскрыла эксперт по недвижимости Ирина Радченко в беседе с порталом «Народные Новости».

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По словам Радченко, имеет смысл рефинансировать ипотеку, если ставка по ней выше 10 процентов годовых. При этом сначала нужно обратиться с соответствующим заявлением в собственный банк, и если он не согласится изменить условия, можно собрать пакет документов и попробовать перекредитоваться в других банках.

Банки охотно рефинансируют ипотеку, оформленную конкурентами, если клиент хороший — не допускал просрочек, сохраняет доход, указала специалист. Она также посоветовала россиянам не откладывать оформление ипотеки. «Если вам срочно нужно улучшить жилищные условия <...>, делайте это сейчас. Да, ипотека сейчас 9 процентов, но потом, когда она отскочит до 6 процентов, просто пойдете и рефинансируете», — заключила Радченко.

Ранее председатель правления Абсолют банка Татьяна Ушкова заявила, что ставки по ипотечным кредитам в России в 2022 году будут расти. Как отметила эксперт, борьба с инфляцией «пока происходит не очень позитивно». Все банки уже заложили операционные планы, и в них нет ставок на уровне 7,5 процента, то есть на уровне сегодняшней ключевой ставки Центробанка, указала Ушкова.