Назван средний размер ипотеки в России

Средний размер ипотеки в России в октябре вырос на 4,5 процента в сравнении с предыдущим месяцем и теперь составляет 3,74 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
Основными причинами такого роста названы подорожание недвижимости и снижение доли «инвестиционных» квартир. «Рост средней суммы ипотечного кредита в первую очередь связан с ростом стоимости недвижимости и снижением доли квартир, приобретаемых в инвестиционных целях, стоимость которых была ниже средней по рынку, что тянуло среднюю суммы вниз», — поясняет гендиректор компании Олег Лагуткин.
«Эквифакс» сообщает, что влияние этих процессов постепенно снижается, поэтому средняя сумма кредита вряд ли достигнет отметки большей, чем четыре миллиона рублей. Тем не менее, в каких-то регионах этот этап пройден: в городах-миллионниках средняя сумма ипотеки приближается к семи миллионам рублей.
Ипотеку в октябре брали чуть реже, количество снизилось на 1,6 процента, до 58 тысяч ссуд. Однако за счет роста средней суммы объем выдач в прошлом месяце увеличился на 2,8 процента — до 216,8 миллиарда рублей.
«Сейчас многие участники рынка ждут повышения спроса на ипотечные кредиты — это типичная ситуация для предновогоднего сезона. Выдачи могут увеличиться на 10-15 процентов в сравнении с прошлыми месяцами», — отметил Лагуткин.
Ранее сообщалось, что россияне, которые взяли ипотечный кредит три–четыре года назад под 12-13 процентов годовых, могут уменьшить ставку, рефинансировав его — сейчас она составляет около 9 процентов. Нюансы этого способа уменьшения выплат раскрыла эксперт по недвижимости Ирина Радченко в беседе с порталом «Народные Новости».