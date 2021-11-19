Названы перспективы нового типа ипотеки

Россельхозбанк: зеленая ипотека может привлечь в 2023 году до 2 триллионов рублей

В 2023 году зеленая ипотека — кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям экологичного жилья, могут привлечь в сферу жилищного строительства России в бюджетном и среднем сегменте до 2 триллионов рублей. Перспективы нового типа ипотеки назвали в исследовании Россельхозбанка, сообщают «Известия».

По словам экспертов, на данный момент трудно оценить потенциальный спрос на зеленую ипотеку из-за отсутствия стандартов. Аналитики предположили, что к концу 2022 года спрос на премиальное энергоэффективное жилье может достичь более 400 млрд рублей. Лидерами в подобном сегменте станут Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Тюменская, Ростовская и Новосибирская области, а также Республики Татарстан и Башкирия.

В Россельхозбанке отметили, что чаще всего зеленые сертификаты получает коммерческая недвижимость, в то время как у жилой застройки доля подобной сертификации небольшая. Большинство подобных здания находится в Москве и Санкт-Петербурге, а интерес к ним чаще всего проявляют покупатели, интересующиеся объектами премиум-класса.

В марте 2021 года первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов заявил, что в России планируют развивать зеленую ипотеку, отметив необходимость определить характеристики подобных квартир. Кредиты на экологичное жилье предложили предоставлять гражданам на льготных условиях.