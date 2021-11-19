Названы регионы-лидеры по оформлению ипотеки

За январь-октябрь 2021 года лидером рейтинга по количеству ипотечных сделок среди российских регионов стала Московская область — там подписали 270 тысяч договоров. Об этом сообщил Росреестр.

На второй строчке рейтинга расположилась Москва со 208 тысячами сделок. Топ-3 замкнул Краснодарский край, где оформили почти 180 тысяч кредитов на жилье. Ниже в списке расположились Санкт-Петербург и Свердловская область с показателями в 154 тысячи и 126 тысяч сделок соответственно.

В общей сложности в указанный период количество ипотек достигло 3,2 миллиона — показатель увеличился на 19 процентов относительно значения 2020-го, когда Росреестр зарегистрировал 2,7 миллиона сделок.

Служба также проанализировала количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве — оно достигло 708 тысяч. Больше всего договор заключили в Москве — 115 тысяч. Ниже в рейтинге расположились Московская область (95 тысяч), Санкт-Петербург (61 тысяча), Краснодарский край (51 тысяча) и Свердловская область (26 тысяч).

За январь-сентября 2021 года Росреестр зафиксировал в России 632 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Показатель оказался на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го. Увеличение числа договоров эксперты объяснили действием программы льготной ипотеки.