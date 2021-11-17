России спрогнозировали рост ипотеки

Центробанк: в 2021 году ипотечное кредитование в России вырастет на 25-27 процентов

В 2021 году рост ипотечного кредитования в России может достигнуть 25-27 процентов. Прогнозами поделился глава департамента обеспечения банковского надзора Центробанка Александр Данилов, сообщают РИА Новости.

По словам представителя регулятора, ипотечное кредитование ждет существенный рост. Данилов также предрек увеличение корпоративным кредитам — к концу 2021 года рост может достигнуть 12 процентов.

«Сейчас есть некоторое небольшое замедление, но не очень серьезное, которого опасались в связи с изменением льготной программы, супер-спада нет. По году, наверное, выйдем на цифру 25-27 процентов», — заявил Данилов.

В октябре 2021 года Центробанк опубликовал обзор по развитию банковского сектора, где отметил, что в сентябре в России до 2,1 процента ускорились темпы роста рынка ипотечного кредитования. Показатель сравнили с августовским, когда рост замедлился до 1,8 процента.