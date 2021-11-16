В России подорожала ипотека

«Абсолют банк» увеличил ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта до 9,1 процента

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке — о будущем подорожании кредитов на жилье уже заявили в ВТБ. Подобная динамика связана с повышением ключевой ставки, сообщают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ставки по стандартным программам ипотечного кредитования увеличил «Абсолют банк» — на 0,5 процентного пункта. Подорожание ипотеки также зафиксировали в «МТС Банке» и Промсвязьбанке. С 22 ноября ставки повысит и ВТБ.

Эксперты спрогнозировали дальнейшее увеличение ставок по ипотеке. «Существует риск еще более сильного повышения ключевой ставки, так как темп ускорения инфляции может принудить Банк России продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Однако уже сегодня можно сказать, что большинство игроков будет вынуждено отреагировать на увеличение стоимости фондирования и повысить ставки по ипотеке», — заявили «Росбанке Дом».

Однако некоторые участки рынка не стали повышать ставки, включая РНКБ. До конца 2021 года решили подождать в банке «Санкт-Петербург». За ситуацией на рынке будет следить и Московский Кредитный Банк.

Ранее о повышении ставок по ипотеке в 2022 году заявила председатель правления «Абсолют банка» Татьяна Ушкова. По ее словам, банки уде заложили операционные планы, в которых нет ставок на уровне 7,5 процента. В 2022 году банкиры планируют повысить ставку до 9 процентов годовых.