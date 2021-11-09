В России увеличилась стоимость ипотеки

ОКБ: с января 2021 года стоимость ипотеки в среднем увеличилась на 0,6 процентного пункта

С начала 2021 года полная стоимость ипотечных кредитов в среднем увеличилась с 8,6 процента до 9,2 процента годовых. Эксперты объяснили рост несколькими причинами, включая повышением ключевой ставки. О подорожании ипотеки сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

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Стоимость кредитов на жилье выросла на 0,6 процентного пункта. К причинам, вызвавшим подобную динамику, помимо увеличения ключевой ставки, также отнесли изменение условий программы льготной ипотеки — с 1 июля 2021 года предельную сумму кредита сократили до трех миллионов рублей для всех регионов.

По данным специалистов, в сентябре 2021 года на 96 тысяч рублей увеличился средний размер ипотечного кредита — с 2,89 миллиона рублей до 2,99 миллиона. С января 2021 года показатель повысился на 261 тысячу рублей. Эксперты заметили и увеличение срока, на который клиенты берут кредит.

«Поскольку заемщикам теперь приходится занимать у банков большую сумму на покупку недвижимости, то для снижения долговой нагрузки они стали брать кредиты на более длительный срок. За сентябрь средний срок ипотечного кредитования в России увеличился на 2,5 месяца — до 19 лет. С начала года средний срок вырос на 20 месяцев», — отметили в ОКБ.

В сентябре 2021 года эксперты предупредили, что при росте ключевой ставки Центробанка до 7 процентов ставки по кредитам на жилье могут вырасти в среднем до 9,5 процента. Изменения спрогнозировали, так как ставки по ипотеке первыми реагируют на процентную политику ЦБ.