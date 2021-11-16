В Москве зафиксировали рекорд по ипотеке

Росреестр: за 10 месяцев 2021 года выдача ипотеки в Москве увеличилась на 29 процентов

С января по октябрь 2021 года в Москве заключили более 103 тысяч договоров по ипотеке — аналитики зафиксировали рекордный показатель. Об этом сообщает Росреестр.

По данным управления, показатель оказался на 29 процентов выше значения за аналогичный период 2020 года, когда в столице заключили 79,7 тысячи договоров. Разница с выдачей 2019-го достигла 43 процентов — тогда было подписано чуть больше 72 тысяч договоров.

В октябре 2021 года в столице зарегистрировали 10,6 тысячи договоров по кредитам на жилье. Относительно данных за аналогичный период 2020 года показатель уменьшился на 12 процентов, однако вырос на 33 процента в сравнении со значением октября 2019-го.

В январе, по данным института развития «Дом.РФ» и консалтинговой компании Frank RG, россияне установили новый ипотечный рекорд — тогда в стране оформили 96 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 265 миллиардов рублей. Выдачи в количественном выражении выросли на 19 процентов относительно показателей 2020 года.