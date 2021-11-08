Россиянам напомнили о способе облегчить платежи по ипотеке

Риелтор Барсуков: облегчить платежи по ипотеке можно с помощью налогового вычета на работе

Генеральный директор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков рассказал порталу URA.RU о способе облегчить платежи по ипотеке.

Эксперт напомнил, что официально трудоустроенные россияне имеют право на налоговый вычет. Для его получения необходимо получить справку из налоговой, а затем обратиться с заявлением в бухгалтерию работодателя. В результате работодатель перестанет удерживать подоходный налог и зарплата увеличится на 13 процентов. Данную сумму можно направлять на досрочное погашение ипотеки, отметил Барсуков.

Ранее риелтор Наталья Перескокова описала схему покупки квартиры без первоначального взноса. По ее словам, такая ипотека вдвое дороже стандартной. Как отметила эксперт, при выдаче ипотеки без первого взноса банк использует инструменты для минимизации рисков своих потерь. Речь идет об обязательном страховании, высокой процентной ставке и доскональной проверке будущего заемщика.