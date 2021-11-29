Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма COVID

Из-за нового омикрон-штамма COVID-19 Израиль на 14 дней запретил въезд иностранцам, а также ввел обязательную домашнюю изоляцию для своих граждан, возвращающихся из-за границы. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минздрава.

Новый режим начал действовать в час ночи 29 ноября по московскому времени. Кроме того, израильтяне, въезжающие из других стран, должны будут сдать ПЦР-тест и ожидать результатов на домашнем карантине. Граждане, приехавшие из стран «красной зоны» (с высокой заражаемостью коронавирусом) должны будут провести карантин в специализированных учреждениях.

29 ноября Япония закрыла границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19. Запрет на въезд начнет действовать с 30 ноября и коснется всех иностранных граждан. Отмечается, что экстренная мера вводится до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом варианте вируса.