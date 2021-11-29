Россиянин до смерти избил жену телевизором и магнитофоном

В Солнечногорске мужчина избил жену телевизором и магнитофоном, а после — набросился на нее с ножом. Россиянка скончалась, сообщает KP.RU.

По словам соседки погибшей, в квартиру к россиянке вошел муж, который сказал ей: «Если ты сейчас не уйдешь, будет больше трупов». Женщине пришлось покинуть помещение, но ее отец-инвалид и жена злоумышленника остались внутри. После окончания ссоры соседка решила зайти обратно и увидела, что погибшая лежала на полу в крови.

«Она еще дышала и пыталась открыть глаза. У нее в спине торчал нож, а голова была очень сильно разбита. Я просила ее держаться, говорила, что сейчас вызову врачей, и ей помогут», — рассказала соседка.

Мужчина, который был рядом с погибшей во время ссоры с супругом, заявил, что россиянин избил его тростью, когда он пытался заступиться за женщину. После этого очевидец потерял сознание.

В издании сообщили, что медики обнаружили у россиянки пять ножевых ранений и открытую черепно-мозговую травму. Пациентка скончалась после того, как ее доставили в Солнечногорскую центральную районную больницу.

По данным источника KP.RU, злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Опрошенные после инцидента соседи рассказали, что россиянин постоянно ссорился с погибшей женой. По их словам, она все прощала мужу и никогда не вызывала полицию, хотя он ее избивал.

Ранее сообщалось, что в России введут «охранные ордера» для защиты жертв домашнего насилия и их близких от агрессора. Пострадавший от побоев человек и его родственники смогут рассчитывать на защиту государства, если попросят об этом. Кроме того, агрессор будет обязан покинуть квартиру, где проживает с жертвой, и пройти психологические курсы.

