14-летнюю российскую школьницу госпитализировали после изнасилования

В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка 44-летний россиянин. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, педофил общался с девочкой в одной из социальных сетей и однажды предложил встретиться. После прогулки он заманил школьницу домой и там изнасиловал, а затем отпустил свою жертву. Оказавшись на улице, она обратилась за помощью к прохожим, которые и вызвали ей скорую. Осмотрев школьницу, медики госпитализировали ее и сообщили о произошедшем в полицию.

Следователи проводят с подозреваемым следственные действия, выясняются все обстоятельства случившегося, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

26 ноября в Москве задержали мужчину, напавшего на школьницу в лифте дома на Кантемировской улице, он оказался педофилом-рецидивистом, недавно освободившимся из тюрьмы.