Акции соперника «Зенита» рухнули

Акции футбольного клуба «Ювентус» потеряли более четверти стоимости после сообщений о том, что его руководство попало под следствие по подозрению в фальсификации финансовых показателей. Бумаги итальянского клуба, ставшего соперником санкт-петербургского «Зенита» в розыгрыше Лиги чемпионов-2021/22, рухнули на 25,5 процента, с 0,5745 до 0,4280 евро в ходе торгов на Итальянской фондовой бирже в понедельник, 29 ноября.

26 ноября ведущее итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что президент «бьянконери» Андреа Аньелли, его заместитель Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи могли сфальсифицировать финансовые данные клуба на сумму в 50 миллионов евро. Правоохранительные органы провели обыск в штаб-квартире «Ювентуса» и изъяли финансовые документы.

После 13 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 21 очко и занимает восьмое место. В Лиге чемпионов клуб обеспечил себе выход в плей-офф.