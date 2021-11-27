Руководство «Ювентуса» обвинили в отмывании крупной суммы

Руководство футбольно клуба «Ювентус» попало под следствие из-за ложной отчетности — их обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, президент клуба Андреа Аньелли, а также вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи могли сфальсифицировать финансовые данные клуба на крупную сумму в 50 миллионов евро. Отмечается, что правоохранительные органы провели обыск в штаб-квартире «Ювентуса» и займутся изучением полученных документов.

После 13 матчей «Ювентус» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. В Лиге чемпионов клуб располагается на втором месте с 12 очками, уступая лондонскому Челси по дополнительным показателям.

Аньелли является членом совета директоров компаний Exor и FIAT. Он стал главой «Ювентуса» в мае 2010 года.

