В Казахстане начались отключения электричества из-за майнеров

В этом году энергопотребление в Казахстане увеличилось на 7-8 процентов, хотя обычные ежегодные показатели прироста составляли 1-2 процента. C начала октября в шести регионах страны начались масштабные отключения электричества, пишет Engadget.

Это произошло на фоне того, что китайские власти в сентябре запретили любые операции с криптовалютами внутри страны. В результате майнеры начали перевозить оборудование в Казахстан, из-за этого он оказался на втором месте в рейтинге стран по добыче криптовалют после США. Электричество в Казахстане относительно недорогое, что делает его раем для компаний, надеющихся получить большую прибыль от операций с криптовалютой, отмечает издание.

По мнению властей Казахстана, электростанции перестали справляться с нагрузками из-за незарегистрированных криптомайнеров, нелегально генерирующих криптовалюты дома и на предприятиях. В июне был принят закон о налоге на майнинг, он начнет действовать с 2022 года. За каждый киловатт-час майнерам нужно будет платить один тенге (около 0,0023 доллара).

Ранее сообщалось, что основная часть компьютеров, отправленных в Казахстан из КНР, поступила от китайской компании Bitfufu (80 тысяч единиц оборудования) и BIT Mining (7,8 тысячи устройств). В России в течение нескольких недель компания Bit Cluster получила более пяти тысяч компьютеров из Китая.