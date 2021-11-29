В российском городе заминировали дверь пенсионера

В подмосковной Коломне соседи 68-летнего российского пенсионера обнаружили его дверь заминированной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в многоэтажном доме. Предположительно, самодельное взрывное устройство было примотано к ручке входной двери. Из здания эвакуировали 30 человек, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в одном из сел Шатковского района Нижегородской области подросток заявил о готовящейся атаке на школу во время каникул.

16-летний парень сообщил, что заминировал школу, в которой раньше учился. Сотрудники правоохранительных органов приехали с проверкой в учебное заведение, однако ничего опасного там не обнаружили.