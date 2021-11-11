Российский подросток сообщил о минировании школы во время каникул

Подросток сообщил, что заминировал школу во время каникул в Нижегородской области

В одном из сел Шатковского района Нижегородской области подросток сообщил о готовящейся атаке на школу во время каникул. Об инциденте пишет Telegram-канал Ni Mash.

16-летний юноша заявил, что заминировал школу, в которой раньше учился. Полицейские приехали с проверкой в учебное заведение, однако ничего опасного там не нашли. Эвакуацию в школе не проводили, из-за каникул в здании никого не было.

Подростка, который сообщил об атаке, нашли. Свой поступок он объяснил тем, что подвергся травле в школе, поэтому хотел отомстить.

Ранее Министерство просвещения России предложило приравнять вооруженные атаки на школы к действиям террористов.

18 октября 12-летний мальчик пронес оружие в школу в поселке Сарс Пермского края. В коридоре его остановила директриса, однако подросток успел произвести несколько выстрелов. Один — в потолок, еще один — в стену. В результате никто серьезно не пострадал, а шестиклассник согласился сдать карабин после того, как с ним поговорила директриса.