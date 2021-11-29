Десятилетнюю актрису из России наградили на международном фестивале в Таллине

Россиянку София Кругова наградили за лучшую женскую роль на кинофестивале в Таллине

Российская актриса-дебютантка София Кругова получила на международном кинофестивале «Темные ночи» в Таллине награду в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что Круговой было десять лет, когда она снялась в картине. Ранее она пела и выступала в цирке. Роль в «Оторви и выбрось» стала ее кинодебютом. Лента основана на эпизоде из детства актрисы Виктории Коротковой, которую ее мать выкрала у бабушки.

Фестиваль «Темные ночи» проводился в Таллине в 25-й раз. Он состоит из основной программы, трех полноценных подфестивалей и кинорынка.

Ранее сообщалось, что картина «Станиславский. Жажда жизни» уроженки Краснодара Юлии Бобковой завоевала Гран-при конкурса документальных фильмов на фестивале российского кино «Спутник над Польшей».