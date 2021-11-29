Команда КВН на Первом канале поблагодарила объявленных в розыск бизнесменов

Члены команды КВН Белорусского государственного университета (БГУ) в эфире Первого канала поблагодарили за спонсорство бизнесменов Романа Семиохина, Сергея Каршкова и Дмитрия Казорина, объявленных в международный розыск. Слова прозвучали во время праздничного выпуска, посвященного 60-летию КВН. Отрывок передачи доступен на YouTube.

После выступления белорусской команды руководитель и ведущий программы Александр Масляков зачитал благодарность ее участников к предпринимателям. «Команда КВН БГУ благодарит Сергея Каршкова, Романа Семиохина и Дмитрия Казорина», — сказал он.

Семиохин, Каршков и Казорин были объявлены в международный розыск за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием интернета. Бизнесмены являются создателями крупного нелегального онлайн-казино 1xBet, запрещенного на территории России.

По данным Следственного комитета, азартные игры злоумышленники проводили без лицензии Федеральной налоговой службы. Отмечается, что с октября 2014 года по май 2019-го доход бизнесменов от незаконной деятельности превысил 63 миллиарда рублей.