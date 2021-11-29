В Крыму создадут музей лаванды под открытым небом

Краевед Сергей Гонтарь планирует открыть музей лаванды в Крыму к 2022 году

Крымский краевед Сергей Гонтарь запланировал создание музея лаванды под открытым небом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Мужчина захотел организовать парк Элитаж, который будет посвящен одной из главных природных достопримечательностей полуострова — лавандовым полям. Открытие парка-музея запланировано на май 2022 года.

«Для любого крымчанина лаванда — это лето, походы с семьей в горы, поездка на море. Куда бы мы в Крыму ни поехали или ни пошли, нас всегда сопровождали ровные ряды лаванды», — поделился краевед.

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По задумке Гонтаря, помимо полей лаванды, высаженных в форме сердец, на территории парка также будет построен детский Музей воды и будут присутствовать экспозиции с древними ракушками. Кроме того, создатель локации планирует посадить сакуру, глицинию и дерево гинкго.

«Основной миссией парка Элитаж я вижу создание оазиса любви, добра и творчества. Надеюсь, парк станет местом, где крымчане будут проводить свадебные церемонии. Такого в Крыму точно нет. Это может стать нашей визитной карточкой. Местом, где мы будем привораживать людей, влюбляя их в полуостров», — рассказал о планах Гонтарь.

Ранее в ноябре сообщалось, что в рамках программы развития агротуризма в Крыму туристам предложат экскурсии по частным хозяйствам — сыроварням, винодельням и рыболовным предприятиям. По мнению властей республики, возможность дегустации традиционных продуктов питания в живописной местности привлечет большое количество желающих.