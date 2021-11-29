В России завершилась акция «Сохраним лес», в которой приняли участие все регионы страны. Об этом сообщает «Российская газета».

Известно, что в 2021 году удалось высадить рекордные 70 миллионов деревьев. Вице-премьер России Виктория Абрамченко подчеркнула, что данный результат в два раза превышает показатели предыдущих лет проведения акции. Отмечается, что в общей сложности в посадке деревьев приняли участие 1,3 миллиона граждан.

«По традиции акцию поддержали все регионы России. Но особенно активно акция шла в регионах, пострадавших во время лесных пожаров летом этого года. Первыми лесовосстановительные работы начались в Якутии», — высказалась Абрамченко и добавила, что всего на интерактивной карте проекта было зарегистрировано свыше четырех тысяч точек высадок.

В октябре появилась информация о том, что в Тульской области до конца ноября высадят десятки тысяч саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В Туле на нескольких площадках Центрального парка культуры и отдыха имени Белоусова разместили 130 саженцев дуба, липы, ели и сосны.