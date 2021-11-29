Россияне стали меньше интересоваться земельными участками

В третьем квартале 2021 года спрос на земельные участки в России снизился на 4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость», сообщают «Известия».

Подобную динамику заметили впервые за 2021 год. Аналитики связали уменьшение интереса к подобным объектам с окончанием периода высокого спроса, начавшегося в 2020 году, когда многие россияне приобрели землю — они стали интересоваться загородными участками во время пандемии коронавируса и купили объекты благодаря льготным программам ипотеки.

Аналитики отметили, что среди россиян интерес к собственной недвижимости останется на высоком уровне. На динамику повлияет распространение льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В первые шесть месяцев 2021 года на ИЖС пришлось 55 процентов от всего объема строительства в стране.

Ранее россиян, владеющих земельными долями на землях сельхозназначения и не оформивших их официально, предупредили о риске лишиться своих участков после 1 января 2025 года. Минсельхоз разработал соответствующие поправки в закон об обороте сельхозземель.