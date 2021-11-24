Россиян предупредили о риске лишиться заброшенных земельных участков

Россияне, владеющие земельными долями на землях сельхозназначения и не оформившие их официально, рискуют лишиться своих участков после 1 января 2025 года. Соответствующие поправки в закон об обороте сельхозземель подготовил Минсельхоз, пишет «Парламентская газета».

Материалы по теме Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно? Почти даром. Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?

Законопроект упрощает процедуру перехода невостребованных земель в муниципальную собственность. Документ пока находится на обсуждении в правительстве. Предполагается, что он поможет решить на государственном уровне застарелую земельную проблему из 90-х: тогда в России проводили реорганизацию колхозных хозяйств, общую землю делили и передавали в собственность бывшим колхозникам и тем, кто трудился в смежных сферах. Впоследствии многие из новых собственников либо не оформили документы на участки, либо вовсе потерялись.

Оформлено с соблюдением всех правил было лишь 20 процентов выделенных земельных участков. Власти предложили вовлекать в оборот невостребованные земельные доли, для этого и разработаны поправки. В случае их принятия с 1 января 2025 года заброшенные земли будут изымать в пользу муниципалитетов как бесхозное имущество. Судебных решений для этого не потребуется, предупреждает издание.

Ни с чем рискуют остаться не только владельцы заброшенных участков, но и пайщики, которые оформили свою землю наполовину: получили свидетельство о собственности, но не выделили участок в натуре, то есть не провели межевание.

Ранее россиян предупредили о риске изъятия дач при строительстве дорог. Власти имеют право изымать дачные участки для строительства новых федеральных и региональных автотрасс, при этом собственникам выплачиваются компенсации, но дачи обязательно должны быть поставлены на кадастровый учет, заявила член Союза садоводов России Мария Козеева.