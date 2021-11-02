Россиянам разъяснили правила строительства второго дома на участке

Российское законодательство не содержит прямого запрета на строительство второго дома на участке, принадлежащем гражданину. Но есть ряд правил, касающихся таких дополнительных зданий, рассказала «Российской газете» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

По словам эксперта, собственник, решивший возвести второй дом, обязан учитывать такую характеристику, как процент застройки, то есть площадь земельного участка, которая может быть занята объектами недвижимости. Она разнится в зависимости от местоположения участка в соответствующей территориальной зоне.

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Если все объекты, находящиеся на земельном участке, зарегистрированы, то проблем при продаже такого домовладения не будет, пояснила юрист. Более того, участок можно продать, даже если на нем есть незарегистрированные объекты, отметила она. Но в таком случае новому владельцу придется решать проблемы с полулегальными постройками.

В свою очередь ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Анастасия Шеверева сообщила, что на практике вопрос строительства второго дома на участке решается местными властями. Если чиновники не разрешают возводить дополнительный дом, можно разделить земельный участок, либо все же возвести второе здание и присвоить ему статус вспомогательной постройки. Его будет проще зарегистрировать.

Третий вариант — самовольно построить жилой дом с соблюдением градостроительных норм и уже потом обратиться в суд, чтобы оформить право собственности на него, заключила эксперт.

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