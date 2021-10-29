В Крыму захотели ввести налоги для гостевых домов

Заместитель председателя совета министров Крыма Ирина Кивико сообщила о том, что собственникам жилья, которые предоставляют гостиничные услуги туристам, помогут легализовать предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов во время пресс-конференции в Симферополе.

Речь идет о владельцах, которые сдают в аренду туристам дома, апартаменты или квартиры.

Так, в регионе захотели узаконить термин «гостевой дом». Кроме того, правительство Крыма предложит владельцам частных объектов выбрать один из налоговых режимов. По словам Кивико, работа с предпринимателями поможет вывести частное туристическое жилье из теневого сектора экономики.

«Очень важно, чтобы люди не боялись и понимали, что теперь можно работать легально, не опасаясь невероятного числа проверок со стороны контролирующих органов», — объяснила заместитель председателя Совмина республики.

Отмечается, что собственники жилья уже могут работать легально, зарегистрировавшись в налоговом органе как самозанятые. Так, за последние пять лет была узаконена деятельность более 30 тысяч объектов недвижимости.

Ранее в октябре сервис по бронированию отелей и других средств размещения Booking.com захотел участвовать в легализации частного сектора туристического жилья в России. Гендиректор российского отделения компании поддержал идею введения лицензий для подобных объектов недвижимости.