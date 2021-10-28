В России захотели легализовать частный сектор жилья для туристов

Cервис по бронированию отелей и других средств размещения Booking.com захотел участвовать в легализации частного сектора туристического жилья в России. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор российского отделения компании Алексей Матушкин.

По его словам, сервис поддерживает идею введения лицензий для туристического жилья в частном секторе — квартир, апартаментов и домов. Матушкин отметил, что такая практика уже действует во многих странах Европы.

«Например, в Париже или Барселоне власти хотят ограничить количество бронирований, которые в год может получать объект, и привязывают их именно к этому номеру лицензий. В Краснодарском крае такой проблемы пока нет, но потихонечку, я думаю, это придет и в нашу страну», — добавил собеседник издания.

Гендиректор российского отделения сервиса заметил, что «нелегального жилья на Booking.com нет». Так, каждый объект размещения подписывает с компанией договор, подтверждает соответствие своей деятельности требованиям российского законодательства и проходит ряд автоматизированных и ручных проверок, которые нацелены на обеспечение безопасности гостей.

Ранее в августе в России предсказали снижение цен на гостиничные услуги, которое может последовать из-за штрафа для сервиса по бронированию отелей Booking.com. По словам эксперта, это может произойти из-за уменьшения дохода от монополистической деятельности компании.