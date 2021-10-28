Российская чиновница получила взятку офисным помещением и попалась

В Бурятии бывшая глава комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Анастасия Кузовлева попалась на взятке офисным помещением, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России (СКР) по республике.

По данным следствия, в конце 2017 — начале 2018 года к чиновнице обратился директор строительной компании, арендовавший земельный участок, который находился в муниципальной собственности. На тот момент по решению суда бизнесмен должен был вернуть участок муниципалитету из-за неуплаты арендных платежей. Кузовлева переоформила договор аренды и получила взамен офисное получение номинальной стоимостью один миллион рублей, которое оформила на своего отца.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Республике Бурятия. Сейчас Кузовлева работает в республиканском агентстве занятости населения, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий», чиновница задержана.

Ранее в Ульяновской области задержали начальника колонии, подозреваемого в получении взятки часами Tissot стоимостью 52 тысячи рублей «за незаконные действия по смягчению условий отбывания наказания осужденному». Против начальника Исправительной колонии №8 возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).