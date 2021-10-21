Крышевавший палатки с шаурмой российский полицейский получил срок за взятку

Заместителя начальника отдела полиции Петербурга осудили за взятку в 30 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге бывшего заместителя начальника отдела полиции осудили на два с половиной года колонии общего режима за взятку в 30 тысяч рублей. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, получивший срок российский полицейский занимался так называемым крышеванием (обеспечивал покровительство) сети ресторанов с шаурмой — закрывал глаза на отсутствие у работников палаток разрешений на работу и торговлю алкогольными напитками без лицензии. Он был задержан сразу после получения взятки от представителей торговой сети.

По материал управления собственной безопасности МВД следователи возбудили в отношении бывшего сотрудника полиции уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

19 августа сообщалось, что в Уфе был задержан 35-летний начальник отдела центра автоматизированной фотофиксации нарушений республиканского ГИБДД, подозреваемый в получении взятки.