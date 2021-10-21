Бывший чиновник Минпромторга сел на 10 лет за взятку в 78 миллионов рублей

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор бывшему главе департамента Минпромторга России Владимиру Потапкину за получение в качестве взяток 78 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Экс-чиновник сел на десть с половиной лет в колонию строгого режима. Он также оштрафован на сумму взятки. Суд установил, что Потапкин за вознаграждение оказывал покровительство руководителям компании «Азия-лес», благодаря чему они получали субсидии из федерального бюджета.

Из материалов дела следует, что фирме незаконно был предоставлен один миллиард рублей. За это Потапкину с 2016-го по 2019 год бизнесмены перечислили на счета 78 миллионов рублей. Его задержали в июне 2019 года в Москве и этапировали в Хабаровск. Там чиновника арестовали.

Тогда же было возбуждено дело на главу компании «Азия-лес» Александра Пудовкина. Помимо дачи взятки чиновнику ему вменили незаконную вырубку леса на девять миллиардов рублей. Еще одним фигурантом дела стал бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев, который курировал лесную отрасль с 2013-го по 2018 год. Он получил четыре с половиной года условно.

Дело против Пудовкина закрыли в связи с его деятельным раскаянием.