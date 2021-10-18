Бывший чиновник мэрии Оренбурга получил восемь лет за махинации

Суд приговорил экс-главу управления мэрии Оренбурга к 8 годам за коррупцию и хищения

Дзержинский суд Оренбурга вынес приговор бывшему начальнику управления по организации дорожного движения мэрии Сергею Прошину за коррупцию и хищения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Экс-чиновник признан виновным в получении взятки, растрате и мошенничестве. Он осужден на восемь лет лишения свободы, оштрафован на шесть миллионов рублей и лишен права занимать должности на госслужбе после отбытия срока.

По версии следствия, в 2017 году подчиненные Прошина заключили с коммерсантом фиктивные договоры на поставку светофоров, комплектующих и краски для дорожной разметки. Один миллион рублей был перечислен на счет близкого родственника Прошина, деньги он обналичил.

Его задержали 5 февраля, сейчас он находится под домашним арестом.