Подполковник МВД попалась на взятке после минирования собственного BMW

Подполковник МВД Фесинец арестована на два месяца по подозрению во взятке в 2,5 миллиона

Подполковник МВД Светлана Фесинец попалась на взятке за розыск похищенного имущества — это произошло вскоре после минирования ее собственного BMW, в который подбросили гранату. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает ТАСС.

В настоящий момент Фесинец, старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Московской области, арестована на два месяца — такое решение 18 октября принял Кунцевский районный суд Москвы.

По версии следствия, в 2018 году Фесинец вместе с подельником, также сотрудником правоохранительных органов, получила 2,5 миллиона рублей за «активизацию розыска похищенного имущества в рамках расследования уголовного дела».

В конце июня 2020 году неизвестные подбросили муляж гранаты в BMW X6, принадлежащий Фесинец. Этот случай связали с профессиональной деятельностью подполковника, ее тут же взяли под госзащиту.

По версии Telegram-канала «МК: срочные новости», покушение на свою жизнь Фесинец инсценировала сама. Но после случившегося у коллег Светланы Фесинец появился повышенный интерес к делам, которые она вела. Потому и обнаружилась взятка двухлетней давности.

