Полковник полиции заставил подчиненного отремонтировать свою машину

В Ростове-на-Дону полковник полиции заставил подчиненного отремонтировать свой автомобиль Lexus. Потерпевший заявил об эпизоде произвола после года в СИЗО. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает местное издание «1Рнд».

По словам источников, в 2020 году глава 5-го отдела полиции Ростова-на-Дону заставил подчиненного подполковника отремонтировать его машину марки Lexus и провести строительные работы на даче. Подчиненный пошел на это и потратил 77 тысяч рублей — начальник обещал ему все возместить, но так и не сделал этого.

Позже подполковник попался на взятке в 130 тысяч рублей, его задержали за покровительство торговцам, которые без лицензии продавали алкоголь. Оказавшись в СИЗО он решил дать показания против своего бывшего босса.

На данный момент дальнейшая судьба заподозренного в превышении должностных полномочий полковника неизвестна, официальных комментариев по теме пока не поступало. Однако источники издания «1Рнд» утверждают, что он уже отстранен от занимаемой должности.

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