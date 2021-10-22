Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами

В Ульяновской области задержали начальника колонии, подозреваемого в получении взятки часами Tissot стоимостью 52 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

«По данным следствия, 21 октября 2021 года подозреваемый в административном здании исправительной колонии, расположенном в Заволжском районе города Ульяновска, получил взятку в виде наручных часов марки Tissot, стоимостью 52 тысячи рублей, за незаконные действия по смягчению условий отбывания наказания осужденному», — говорится в сообщении.

Против начальника Исправительной колонии №8 возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).

Ранее стало известно, что в Республике Бурятия к четырем годам условного срока и штрафу в 75 тысяч рублей за превышение должностных полномочий и получение взятки приговорен бывший сотрудник ФСИН. В конце августа 2019 года к нему обратился заключенный, который предложил подзаработать и за 25 тысяч рублей пронести для него в колонию мобильные телефоны. Тот согласился и встретился возле торгового центра Улан-Удэ с женой осужденного, которая передала ему форменные ботинки с зашитыми внутри телефонами.