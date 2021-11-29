Власти Кузбасса заявили о награде для горняков «Листвяжной» за самоотверженность

Горняков с шахты «Листвяжная» следует наградить за самоотверженность и стремление прийти на помощь товарищам. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, его слова передает ТАСС.

Кроме того, он заявил, что на горняков не будут оказывать давление из-за их рассказов о своих проблемах и взрыве на шахте.

«Они, наоборот, поощрены будут. За что на них давление-то? Их надо поощрить», — ответил глава региона на вопрос о давлении на работников шахты.

Утром 25 ноября в кемеровской шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали. Семьи погибших на «Листвяжной» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.