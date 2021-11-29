Блогерша показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила поклонников

Блогерша Нелли Лондон показала складки на животе и растяжки на бедрах

Блогерша и плюс-сайз-модель Нелли Лондон (Nelly London) показала фигуру на снимках без обработки и восхитила поклонников. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных в сети кадрах девушка позирует в нижнем белье белого цвета. Блогерша сфотографировала себя в нескольких позах, демонстрируя жировые складки на животе, растяжки на бедрах и целлюлит на ягодицах. По ее словам, на фотографиях полностью отсутствует ретушь.

«Агрессивно сжимаю свой живот, чтобы напомнить себе, насколько он чудесный. У меня милые ягодицы. Живот мягкий, но мощный. Держусь за свою грудь, потому что она тоже прекрасна», — подписала она публикацию.

Пользователи сети поддержали Лондон в комментариях к посту. «Ты выглядишь великолепно!», «О боже, я обожаю эти фото! Очень красиво!», «Ты невероятная женщина. Благодаря тебе мне ужалось полюбить свое тело. Я тобой восхищаюсь», «Ты такая настоящая! Я тебя люблю», «Нелли, ты богиня», — писали они.

В октябре девушка раскрыла секрет идеальной внешности блогеров на фото в соцсетях. На размещенных в сети кадрах Рикки (Rikki) объяснила, что большинство снимков в интернете являются фальшивыми. По ее словам, большинство юзеров используют специальное приложение для ретуши Face App, благодаря которому можно скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства внешности.