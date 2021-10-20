Девушка раскрыла секрет идеальной внешности блогеров на фото в соцсетях

Блогерша раскрыла секрет идеальной внешности ее коллег на фотографиях в социальных сетях. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Рикки (Rikki) объяснила, что большинство снимков в интернете являются фальшивыми. По ее словам, большинство юзеров используют специальное приложение для ретуши Face App, благодаря которому можно скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства внешности. Так, девушка продемонстрировала свои фото до и после обработки в программе. На изображениях видно, что ее кожа становится ровнее, макияж ярче, а волосы гуще.

Ролик стал вирусным и набрал три миллиона просмотров и 222,8 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили Рикки за видео. «Благодаря тебе я стала меньше комплексовать по поводу своей внешности!», «Да уж, никто не идеален», «Социальные сети могут вогнать в депрессию из-за всей этой лжи», «Спасибо, что рассказала! Я бы назвала таких девушек лгуньями», «Я в шоке. Ненавижу соцсети», — писали они.

В сентябре блогерша показала жировые складки на животе и восхитила подписчиков. На размещенных в сети кадрах блогерша с никнеймом @loz_fitnesss сняла себя в голубом кроп-топе и серых шортах, сидя на полу в разных позах. На первом фото девушка запечатлена с прямой спиной, при этом ее шорты частично закрывают живот, что создает видимость стройного тела. На соседнем снимке она сфотографировалась с сутулой спиной и со спущенными шортами, продемонстрировав жировые складки на животе.